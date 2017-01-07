美首例政府資助囚犯變性 受害者家屬無法認同

57歲囚犯奎因，成為全美第一位政府出資動變性手術的犯人。（圖擷自洛杉磯時報）

2017-01-07 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州政府出錢幫囚犯變性！一名57歲囚犯入獄後對性別認同困惑，獄方在兩年前承諾幫他變性，昨天確認他將進行手術，成為全美第一起政府出資變性的囚犯。

綜合外媒報導，美國加州囚犯奎因（Shiloh Heavenly Quine）過去涉及一級謀殺、綁架和搶劫等重罪被判處無期徒刑，入獄後卻對自己性別產生困惑，進而向獄方申請變性，獄方在2015年8月就已同意此要求。

奎因的律師當地時間6日表示，奎因將由加州政府出資變性，他將在舊金山的醫院進行手術，隨後會轉關到女子監獄。

「變性法律中心」執行長哈亞席（Kris Hayashi）表示，奎因完成手術代表著一項里程碑，對長期被剝奪權力的變性者來說是重大勝利。他補充，長期以來政府忽視醫生說法，輕忽變性人也需要醫療照護。

不過遭奎因殺害的受害者女兒無法認同，她強烈反對囚犯獲得納稅人資助的手術，「我對此感到頭暈，因為我住在加州，我竟然要資助（奎因）動手術，這是在我臉上打一巴掌。」