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又傳暴動屠殺33死 巴西監獄平均「一日一殺」

由於犯罪率高，巴西監獄人滿為患。（擷取自《Plus55》）

2017-01-07  14:44

〔即時新聞／綜合報導〕繼巴西亞馬遜州Anisio Jobim監獄屠殺事件後，羅來馬州首府好景市農村監獄今天凌晨也傳33名囚犯被殺，多數受害人遭斬首、心臟被挖，屍體被丟在廊道間。巴西政府統計，2016年至少有372名囚犯在監獄被殺，平均每天超過1人被殺害。

根據《聖保羅頁報》報導，最新的巴西安全年度報告指出，巴西監獄人口超過60萬人，監獄中殺人率每10萬人口有58人，甚至超過全國最暴力的謝吉貝州（Sergipe）蓄意殺人指數的53.3人。

報導指出，由於犯罪率高，巴西監獄人滿為患，近年北部地區的監獄中，更不斷發生黑幫衝突，由聖保羅監獄黑幫「首府第一司令部」與里約黑幫「紅軍團」角逐龍頭老大，雙方常常發生流血衝突。據悉，近期紅軍團更與主導亞馬遜監獄暴動的地方幫派「北部家族」結盟，更讓幫派間的衝突加劇。

在今日凌晨的暴動事件中，共有33名囚犯被殺害，司法人權廳長朱尼爾（Uziel de Castro Junior）上午接受地方廣播電台訪問時表示，相信這些命案是由聖保羅監獄黑幫「首府第一司令部」的成員所犯下，但被殺的囚犯不屬於任何幫派。

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