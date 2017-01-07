象海豹回海邊用「無敵風火輪」 網友：好痛但笑了
2017-01-07 13:55
一隻象海豹想要回海邊，竟然使出了「無敵風火輪」。（圖取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕象海豹是一種體型巨大，但時常做出爆笑動作的動物。近日國外流傳一段影片，一隻象海豹想要回海邊，竟然使出了「無敵風火輪」。
《每日郵報》報導，海豹是一種相當聰明的動物，影片中的這隻象海豹展現出牠如何在生活中找樂子。這隻象海豹在拍攝者腳邊，聞了一下鞋子，然後翻過身似乎是想要回到海灘。此時牠並不是慢慢地爬行，而是相當聰明地順著山坡地勢，直接大滾特滾約6公尺，一路滾到目的地。
報導指出，象海豹粗厚的外皮讓牠們不會被岩石刺傷，象海豹有兩種，北象海豹生活在太平洋東岸，阿拉斯加到南加州都可見到其身影。南象海豹則分布在南極邊緣。
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