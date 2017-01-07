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中官媒《環球網》等8網媒遭點名違規 限期改善

2017-01-07  14:07

〔即時新聞／綜合報導〕近來台、美、中三邊關係緊張，中國官媒《環球時報》因屢屢刊登激烈言論，在網路上成為討論焦點之一。但中國網信辦的檢驗結果指出，包含《環球時報》旗下等8家網路媒體皆有違規問題，須限期改善。

綜合外媒報導，網信辦《2016年互聯網新聞信息服務單位年檢工作情況通報》調查顯示，環球網、新浪網、網易網等8家網路媒體，有傳播違法、不良訊息、違規自採時政類新聞、內容管理不力等不同程度的違規問題。

《環球時報》去年就因報導台灣、美國、香港和南海等議題時，被網信辦批評「屢次渲染炒作敏感事件」，下令整頓1個月，並對編採人員進行教育。總編輯胡錫進也在2013年一次公費旅遊中，私自變更行程且報公帳，於去年遭《人民日報》警告處分。

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  • 環球網等8家網路媒體，遭中國網信辦點名違規。（圖片擷取自「環球網」）

    環球網等8家網路媒體，遭中國網信辦點名違規。（圖片擷取自「環球網」）

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標題：中官媒《環球網》等8網媒遭點名違規 限期改善


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