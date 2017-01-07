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拔刀再戰？傳民主黨勸希拉蕊參選紐約市長

近日關於希拉蕊參選紐約市長的傳聞越來越甚囂塵上，傳民主黨人士勸進希拉蕊。（美聯社）

2017-01-07  12:12

〔即時新聞／綜合報導〕希拉蕊（Hillary Clinton）在美國總統大選輸給川普後，一直保持著低調生活，但近日政治圈悄然興起了一股傳聞，希拉蕊是否會參選紐約市長，一時間希拉蕊與白思豪（Bill de Blasio）的對決成為了熱議焦點。

綜合外媒報導，近日關於希拉蕊參選紐約市長的傳聞越來越甚囂塵上，這消息最早出現在去年11月中下旬，一個新聞網站「右翼」（right-wing）上，經福斯財經新聞網（Fox Business Network）的政論節目討論後，消息逐漸散播開來，最近一家新聞網站《Newsmax》報導稱，部分的民主黨人士正在說服希拉蕊參選，又讓這議題成為焦點。

若希拉蕊確實參選，那麼她將對上現任紐約市長白思豪，他曾是2000年希拉蕊參選參議員時的總幹事，但是其他民主黨人稱，兩人如今的關係已經疏遠；紐約民主黨顧問漢克（Hank Sheinkopf）表示：「希拉蕊在紐約非常受歡迎。如果她宣布參選，白思豪將不得不在同一天提交退休文件」。

事實上，總統大選失利後不代表政治生涯結束，如現任國務卿凱瑞（John Kerry），他曾於2004年代表民主黨參選總統大選，但是敗給了共和黨總統候選人布希（George W. Bush）。

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標題：拔刀再戰？傳民主黨勸希拉蕊參選紐約市長


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