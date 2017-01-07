4成40歲以下民眾 就算中國武力犯台也要獨！

學者投書《華盛頓郵報》，探討對台灣人而言「現狀」為何。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-07 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬日前談兩岸關係時指出，美國與兩岸關係維持現狀，「台灣人民也同意，只要能在某種程度下自主運作，就不會進一步宣布獨立」。對此，台灣年輕學者陳方隅、顏維婷、王宏恩、丘琦欣投書《華盛頓郵報》，探討對台灣人而言「現狀」為何。

投書運用美國杜克大學政治系自2002年起執行的「台灣國家安全調查」（Taiwanese National Security Survey）報告，以及政治大學選舉研究中心的調查資料，探究「現狀」問題，歸類出以下3點：

第一，台灣是事實台獨，台灣人並不認為自己是中國人。根據「台灣國家安全調查」報告指出，超過70%的台灣民眾認為自己是台灣人。

第二，「台灣國家安全研究調查」指出，有4分之3的台灣人，在不遭受中國武力攻擊的前提下，支持台獨。且多數的台灣人將台獨視為最終目標，而非歐巴馬所說的「某種程度下自主運作」。

有趣的是，40歲以下的台灣人高達84%支持台獨，其中有43%的民眾表示，就算中國武力犯台，也要支持台獨。然而台灣人追求台獨並非是不計代價，投書表示，研究指出若在麵包和浪漫想像做選擇，多數台灣人還是會選擇麵包。

第三，台灣是一個充分運作的民主社會，台灣透過民選選出了第一位女總統，且有可能達成同性婚姻合法化，中國則相反。