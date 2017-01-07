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憂美國遭俄國分裂 歐巴馬：普廷不是我們的一份子

歐巴馬接受媒體專訪，談論俄國干預美總統大選一事。（歐新社）

2017-01-07  12:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國情報機構認定俄國干預美總統大選，讓美國總統歐巴馬決定制裁，驅逐35名俄國外交官員。歐巴馬更在接受媒體專訪時直言：「佛拉迪米爾普廷不是我們的一份子。」

歐巴馬今日接受《ABC News》專訪，先是重申俄國確實干預了美國內政，但令他感到最擔憂的，就是近來某些共和黨人士、專家或評論員，似乎更傾向站在普廷的那一方，歐巴馬強調，「這種事情不能發生」。

而被問到是否有和川普談論此事？歐巴馬一開始有些支吾其詞，接著才說：「我們必須時時提醒我們是一個團隊，但普廷並不在我們的團隊之中。」

美國情報單位在今日釋出一份報告，認定普廷親自介入美國總統大選，並在過程中抹黑國務卿希拉蕊，幫助川普勝選。

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 俄國 川普 普廷 歐巴馬 美國
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