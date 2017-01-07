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佛州機場槍擊釀5死 州長跳過歐巴馬先找川普

2017-01-07  10:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州勞德岱堡好萊塢國際機場，在當地時間週五發生槍擊案，造成至少5人死亡。而佛州州長史考特（Rick Scott）表示，他僅通知總統當選人川普，並沒有與總統歐巴馬聯繫。

綜合外媒報導，史考特談到，槍擊案發生後，他已經與川普和副總統當選人彭斯聯繫，「他們對我說，無論我們需要向聯邦政府尋求什麼資源，他們都會竭盡所能提供幫助。」

但有媒體問到，是否也有向歐巴馬聯繫時，史考特說，他還沒有和歐巴馬討論此事，因為歐巴馬沒有聯絡他，而他也沒有聯絡歐巴馬。

媒體追問，為何不向現任總統尋求援助？史考特回應：「我與川普和彭斯有私人情誼，才會和他們聯繫。」

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  • 佛州機場發生槍擊案，州長史考特（Rick Scott）已向川普和彭斯聯繫。（法新社）

    佛州機場發生槍擊案，州長史考特（Rick Scott）已向川普和彭斯聯繫。（法新社）

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相關關鍵字： 佛州 佛羅里達州 川普 彭斯 槍擊案 歐巴馬
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