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美大選報告解密：普廷親下指導棋 助川普勝出

美情報機構在報告中指出，俄國總統普廷親自下令干預大選。（歐新社）

2017-01-07  09:34

〔即時新聞／綜合報導〕2016美國總統大選餘波未了，美國情報單位指俄國駭客干預選舉，使美國總統歐巴馬驅逐35名俄外交官員做為懲罰。而正式報告在當地時間週五解密，認定俄國總統普廷親自介入。

綜合外媒報導，美國情報單位的報告在週五解密，當中提到，普廷親自下令干預美國總統大選，藉由攻擊民主黨希拉蕊幫助川普當選。

由俄國所組成的駭客團體，針對希拉蕊個人至整個競選團隊，包括希拉蕊競選總幹事波德斯達（John Podesta），並將資訊提供給「維基解密」等第三方團體。報告中形容，「俄國在長期破壞美國民主秩序一事有顯著的進步。」

報告中寫到，「我們認定俄國總統普廷下令干預總統大選，他們的目的為暗中破壞外界對美國民主程序的信心，以及詆毀國務卿希拉蕊，因此我們進一步推斷，普廷和俄國政府明顯地在幫助總統當選人川普。」

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 川普 希拉蕊 普廷 駭客
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