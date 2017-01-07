億萬賭王跨年豪奢荒淫 眾裸女磨蹭晃奶跳遊艇
2017-01-07 10:32
〔即時新聞／綜合報導〕身價上億、常在IG貼照炫富的美國「賭王」比澤瑞恩（Dan Bilzerian），近日又在IG分享跨年期間豪奢淫亂的生活，還對出言挑釁「見不得他好的人」嗆聲，「老子才不甩你」。
綜合媒體報導，從比澤瑞恩上傳的照片、影片中可見，多名裸女或僅著比基尼對著他磨蹭晃奶，或是比澤瑞恩騎著水上摩托車，載裸女馳騁海上，還讓眾辣妹在游艇上玩跳水等畫面，羨煞不少網友。影片上傳短短5天，已吸引近600萬人次觀看、逾1萬6000筆回應。
據悉，比澤瑞恩身家值1億美元（約新台幣32億元），就讀於南佛羅里達大學時，即鑽研撲克牌技術，也是比賽常勝軍，還在2009年世界撲克牌大賽，榮登「賭王」寶座，隨後更合夥創立線上撲克網站「Victory Poker」。
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