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傳印尼軍官嗆 「讓中國難民被鯊魚吃掉」！

印尼陸參謀長軍加托·努爾曼蒂（Gatot Nurmantyo）。（圖取自ABC）

2017-01-07  08:53

〔即時新聞／綜合報導〕近日印尼與澳洲簽定軍事協議，然而簽訂協議者、印尼陸軍參謀長加托·努爾曼蒂（Gatot Nurmantyo），竟在日前發表言論指出，願看著中國難民在海中被鯊魚吃掉。

《澳洲廣播公司》報導，加托·努爾曼蒂指出，中國民眾在食物短缺的狀況下，會湧入東南亞。加托·努爾曼蒂說，馬來西亞國防部長曾對他透露，自己因為無法阻止這些湧入馬來半島的中國工人，而感到害怕。

報導指出，對此加托·努爾曼蒂發表可怕言論，他說自己一點都不怕中國難民遷徙，他會在海中殺牛讓鯊魚聚集，然後讓中國難民的船翻覆，他們便會被鯊魚吃掉。

對此報導，中國方面質疑是假新聞，中官媒《環球網》指出，印尼主流媒體並未報導此事，去年11月便有相關消息流傳，12月也傳出加托·努爾曼蒂在活動中發表反中言論，但軍方隨即闢謠。報導指出，印尼社交媒體上，反中言論、假新聞日益嚴重。

雖然懷疑是假新聞，但《環球網》仍致電印尼駐中國大使館詢問，結果對方表示：「不清楚」。

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