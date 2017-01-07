色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房

將軍澳醫院。（圖取自網路）

2017-01-07 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港傳出有色狼急診室醫生非禮女病患，該醫師挑選30歲以下女病患下手，建議對方做陰道檢查，還不戴手套檢查乳房。醫院方面表示，已接獲投訴，正在調查中。

香港《蘋果日報》報導，日前在臉書上有文章指控，九龍東聯網轄下一間醫院，驚傳有色狼醫生非禮女病患。該醫生專挑30歲以下女病人，不論病情均建議做陰道檢查，檢查時間比其他醫生長數倍。此外，他還會不戴手套幫病人檢查乳房，甚至為漲奶的病人擠乳房。

報導指出，該文章寫說，雖然護士有向上層報告，但院方仍放任該醫師。將軍澳醫院發言人證實，的確有收到急症室醫護人員投訴。院方表示，對於該投訴現正調查中，若情況屬實，會按規定處理。