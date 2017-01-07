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「川普上任是機會...」 李登輝接受日媒專訪提醒日本

李登輝認為，日本應該要去思考，怎麼和美國溝通，藉此建立對等的夥伴關係。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-07  07:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普在本月20日將上任，台灣和美國的關係很可能因此有所改變，前總統李登輝近日接受日媒專訪透露看法，並呼籲日本要有身為亞洲領袖的自覺，台灣也期待看到日本自立。

日本《小學館》旗下網站《News PostSeven》（Newsポストセブン）昨天刊出李登輝的專訪報導，李一開始即點出過去美國在世界是單獨霸權，不過在遭遇雷曼兄弟破產、911恐怖攻擊，如今美國已失去帶領世界的力量，反而經濟呈現成長的中國、印度、巴西開始受矚目，也開始參與國際角力。

川普在選前選後一再強調「美國優先」，代表他在上任後將重點放在美國本身，這也反映美國沒有辦法再「照顧」國際社會，李登輝建議，日本應該要獨立自主，得先讓自己的立場與美國平等，因為在二戰後，日本就是擺出「靠美國保護」的態度，應該要更積極參與自身的安全保障。

李登輝認為，日本應該要去思考，怎麼和美國溝通，藉此建立對等的夥伴關係。李登輝表示，川普當選是一個機會，因為他主張「美國優先」，日本可趁機會對美國所有忌諱的修憲付諸行動，做到真正的獨立自主。

李登輝強調，日本成為真正獨立自主的國家，才可以為亞洲地區帶來和平和安定，台灣和其他亞洲國家都期待日本重生！

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  • 日媒專訪李登輝。（圖取自Newsポストセブン網站）

    日媒專訪李登輝。（圖取自Newsポストセブン網站）

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