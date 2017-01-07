佛州機場槍擊案兇嫌 身上搜出軍人證
2017-01-07 07:02
機場發生槍擊案，警方在現場佈下重兵。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州勞德岱堡好萊塢國際機場，當地時間6日下午約1時驚傳槍擊案，至少有5人遭到射殺身亡。外媒指出，兇嫌已落網，警方在他身上搜出軍人證。
《NBC》報導，美國佛州勞德岱堡好萊塢國際機場槍擊案兇嫌落網。是26歲、出生於紐澤西的聖地亞哥（Esteban Santiago），警方表示他應是單獨行動。警方指出，槍擊案似乎與恐怖攻擊無關，警方與聖地亞哥的家人均表示，他有一些精神上的問題。
報導指出，警方逮捕聖地亞哥時，從他身上搜出軍人證，他從阿拉斯加的安克拉治出發，搭至明尼阿波利斯-聖保羅，然後轉機至勞德岱堡好萊塢國際機場。報導說，聖地亞哥從托運行李中取出槍枝，然後射擊。
聖地亞哥的家人表示，聖地亞哥在紐澤西出生，出生後搬到波多黎各的佩紐埃拉斯與母親同住，聖地亞哥在波多黎各從軍6年，並去了伊拉克約1年。美國阿拉斯加國民警衛隊則指出，聖地亞哥於2014年加入國民警衛隊。
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