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川普會情治首長後 未指責俄侵駭影響大選

2017-01-07  05:00

〔中央社〕美國總統當選人川普今天在聽取情治首長簡報後，並未挑出俄羅斯藉網路侵駭干預美國大選，並表示有信心選舉結果未受到網路侵駭的影響。

法新社報導，川普與4名情治首長見面後做了以上聲明。這些情治首長結論指出，俄國政府高階官員身居幕後，以前所未見、藉由駭客入侵和洩漏文件等手段影響選舉。

川普在聲明中指出，「儘管俄羅斯、中國，其他國家，及外部團體和人士一直企圖要突破我們政府機構、企業和組織的網路基礎設施，包括民主黨全國委員會（Democratic National Committee）在內，但對於這次大選結果，絕對未產生任何效應。」

路透社報導，針對美國情治首長指控俄國藉網路侵駭以影響2016年美國總統大選，俄國一概否認。

川普指出，在與美國情治機構首長進行「具建設性」會議後，他計劃在本月20日就職後的90天內，指派一個小組為他籌劃對抗網路攻擊的方案。

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