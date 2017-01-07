巴西羅來馬農村監獄33名囚犯被殺

2017-01-07 04:00

〔中央社〕繼巴西亞馬遜州Anisio Jobim監獄屠殺事件後，羅來馬州首府好景市農村監獄今天凌晨再傳33名囚犯被殺，多數受害人遭斬首、心臟被挖，屍體被丟在廊道間。

羅來馬州（Roraima）司法人權廳聲明證實死亡人數，稱軍警特殊行動部隊已在現場控制情況。

司法人權廳長朱尼爾（Uziel de Castro Junior）上午接受地方廣播電台訪問時表示，相信這些命案是由聖保羅監獄黑幫「首府第一司令部」的成員所犯下，但被殺的囚犯不屬於任何幫派。

這是巴西史上死亡人數第3多的監獄屠殺事件，僅次於1992年聖保羅卡朗迪魯（Carandiru）發生的111名囚犯被殺，以及今年元旦瑪瑙斯監獄近60名囚犯被殺事件。

據農村監獄的獄警指出，囚犯撬壞牢鎖後，魚貫闖入5號牢區、廚房和輕度危險囚犯所在的大監獄。特殊行動部隊軍警接獲命令進入監獄鎮壓，無人越獄。

該座監獄現關有1200名囚犯，較可容量多出1倍。

今天上午，法醫研究所工作小組前往監獄移除屍體。

去年10月，同1所監獄也發生「首府第一司令部」和里約監獄黑幫「紅軍團」之間鬥毆引起的暴動，造成至少10名囚犯死亡，其中3名受害人被斬首，7人遭焚屍。

所有死者都被指為操控10%監獄囚犯的「紅軍團」成員。另外由敵對幫派「首府第一司令部」操控。

截至去年6月，「首府第一司令部」和「紅軍團」仍為爭奪巴西與巴拉圭邊界販毒控制權的盟友，但里約幫內幾名老大相繼喪生，聖保羅幫佔領里約最大貧民窟荷西亞（Rocinha）的販毒地盤後，兩幫人即拆夥，形成敵對勢力。