巴西監獄又傳暴動 至少33死

2017-01-07 01:36

〔中央社〕地方官員表示，巴西北部一座監獄今天至少有33名囚犯喪生，5天前另一座監獄爆發的血腥暴動造成56人死亡。

羅賴馬州（Roraima）政府發表聲明說，蒙特克里斯托監獄（Agricola de Monte Cristo Penitentiary,PAMC）今天清晨有33人死亡，並稱情勢如今已獲控制。

地方政府發言人告訴法新社，最新的暴力事件不像是全面性暴動，而是其中一群囚犯於清晨快速攻擊另一群囚犯，歷時不到1個小時。

發言人又說，大部分屠殺都是持刀殺害，監獄內迄未查獲槍枝。

路透社引述「聖保羅州報」（Estado de S.Paulo）報導稱，多名死者遭斬首、心臟被挖出以及屍體遭焚燒。