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16次手術割肉疣 孟加拉樹人慶新生

2017-01-07  00:30

〔中央社〕由於身體長出樹皮般肉疣而被稱為「樹人」的孟加拉男子巴強達，現已接受這種罕病的開創性療法，即將能夠出院。

已結婚生子的巴強達（Abul Bajandar）自1年前受到醫界注意後，現已接受過至少16次手術，摘除了手腳上5公斤的這種良性瘤。

現年27歲的巴強達曾當過車伕，他是全世界被診斷患有「疣狀表皮發育不全」症（epidermodysplasia verruciformis）的僅有4人之一，這是極端罕見的遺傳病，俗稱「樹人症」，他因此無法抱起3歲的女兒。

達卡醫學院附設醫院的整形外科協調人員申恩（Samanta Lal Sen）說：「巴強達能治癒是醫學史上值得注意的一道里程碑。」

「我們為他開了至少16次刀，以摘除肉疣，如今他的手和腳幾乎都沒問題了。再經過2次小手術來將他的雙手形狀修飾得比較完美後，他就能在未來30天內出院了。」

巴強達說：「我從沒想過，我還能以自己雙手抱起我的孩子。現在我感到好多了，我可以抱起女兒並和她玩，我等不及要回家了。」

申恩相信，只要巴強達不再長出肉疣，他就能成為這種罕病獲得治癒的首例。就在去年，有1名印尼男子死於這種遺傳病。

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