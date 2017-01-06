杜特蒂延攬「性愛大師」當官 引發網友撻伐
2017-01-06 23:04
尤遜作風大膽，是菲國知名的爭議藝人。（圖擷自每日訊問者報）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂角逐馬拉坎南宮的總統大位時，自喻為「性愛大師」的菲國性感女星尤遜（Mocha Uson）大力助選。如今當上總統的杜特蒂延攬尤遜出任官職，引發菲國鄉民一片反彈聲浪。
每日訊問者報報導，馬拉坎南宮5日證實，尤遜將擔任菲律賓「電影電視審查分級委員會」（MTRCB）的成員，其業務為避免菲國民眾在電影和電視中接觸過多暴力、以及道德淪喪的內容。
尤遜以現身性愛教學錄影帶、以及帶領穿著清涼的「摩卡女郎」（Mocha Girls）舞群聞名。摩卡女郎是杜特蒂的忠實粉絲，四處載歌載舞為杜特蒂站台拉票。
此外，尤遜也在她的部落格分享性事，相當具人氣，不過現在的主要用途是替杜特蒂辯護、批評杜特蒂的政敵，那些批評杜特蒂鐵腕掃毒的記者都被她稱為「妓者」（Presstitutes）。
大批鄉民批評，杜特蒂此舉根本是政治回饋。推特網友pugakzz直言，「真諷刺。一個不關心審查制度、作風低俗的女人，竟是審查體制的一員。」
馬拉坎南宮發言人、通信局局長安達拿（Martin Andanar）接受記者提問，為何延攬這位充滿爭議的女星當官，安達拿說「有何不可」。安達拿認為尤遜是菲國的大咖明星和部落客，又受過良好教育，非常具影響力。
前MTRCB委員的參議員柏吾（Grace Poe）說，「我祝她好運。」
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