| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 國際

杜特蒂延攬「性愛大師」當官 引發網友撻伐

尤遜作風大膽，是菲國知名的爭議藝人。（圖擷自每日訊問者報）

2017-01-06  23:04

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂角逐馬拉坎南宮的總統大位時，自喻為「性愛大師」的菲國性感女星尤遜（Mocha Uson）大力助選。如今當上總統的杜特蒂延攬尤遜出任官職，引發菲國鄉民一片反彈聲浪。

每日訊問者報報導，馬拉坎南宮5日證實，尤遜將擔任菲律賓「電影電視審查分級委員會」（MTRCB）的成員，其業務為避免菲國民眾在電影和電視中接觸過多暴力、以及道德淪喪的內容。

尤遜以現身性愛教學錄影帶、以及帶領穿著清涼的「摩卡女郎」（Mocha Girls）舞群聞名。摩卡女郎是杜特蒂的忠實粉絲，四處載歌載舞為杜特蒂站台拉票。

此外，尤遜也在她的部落格分享性事，相當具人氣，不過現在的主要用途是替杜特蒂辯護、批評杜特蒂的政敵，那些批評杜特蒂鐵腕掃毒的記者都被她稱為「妓者」（Presstitutes）。

大批鄉民批評，杜特蒂此舉根本是政治回饋。推特網友pugakzz直言，「真諷刺。一個不關心審查制度、作風低俗的女人，竟是審查體制的一員。」

馬拉坎南宮發言人、通信局局長安達拿（Martin Andanar）接受記者提問，為何延攬這位充滿爭議的女星當官，安達拿說「有何不可」。安達拿認為尤遜是菲國的大咖明星和部落客，又受過良好教育，非常具影響力。

前MTRCB委員的參議員柏吾（Grace Poe）說，「我祝她好運。」

相關影音請見：

廣告
  • 菲律賓總統杜特蒂（右）延攬自喻為「性愛大師」的菲國性感女星尤遜（左）擔任審查分級委員，引發網友反彈。（圖擷自推特）

    菲律賓總統杜特蒂（右）延攬自喻為「性愛大師」的菲國性感女星尤遜（左）擔任審查分級委員，引發網友反彈。（圖擷自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女星 審查 杜特蒂
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：杜特蒂延攬「性愛大師」當官 引發網友撻伐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.