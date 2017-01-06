歐盟：2016透過海路抵歐洲難民大幅減少2/3
2017-01-06 23:12
歐盟組織表示，2016歐洲難民透過地中海海路的大幅減少2/3人，但西非的非法移民卻創新高。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕歐盟今（6）日公布，2016年從地中海海路抵達歐洲的難民人數，減少了2/3，證明歐盟與土耳其達成難民交換政策實施成功，但從西非抵達義大利的人數卻創歷史新高。
據《路透社》報導，歐洲國際邊界管理署（Frontex）指出，2016年海路與陸路抵達歐洲的非法移民總數超過50萬人，其中透過地中海海路的人數為36萬4000人，比2015年大幅減少2/3，在與土耳其簽訂難民交換政策後，每個月抵達希臘海域的非法移民人數約在1800到4400人之間，相較往年大幅減少。
報告指出，透過希臘各小島的非法移民人數大幅減少79％，僅剩下18萬2500人，但來自西非的難民船卻增加20％，來到歷年最高，人數達到18萬1000人，人數大幅增加10倍，其中以奈及利亞籍最多。
歐洲國際邊界管理署指出，這些申請庇護的非法移民一旦申請遭到拒絕，就會以最快速度將其遣返，去年約43％庇護遭拒者被遣返。
報導也指出，義大利的西非移民為尼日利亞人，厄立特里亞人和幾內亞籍人，而穿越地中海海路來到歐洲的，主要為敘利亞，阿富汗和伊拉克籍人。
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