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日本為慰安婦銅像怒了 韓外長急見日大使

2017-01-06  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本駐釜山領事館前被設置慰安婦銅像，相關爭議升高，日本政府今天上午宣布將召回駐韓大使長嶺安政等駐韓官員，並暫停與韓國的經濟合作協商。面對日本大動作抗議，韓國外交部長尹炳世下午急忙召見長嶺安政，承諾將與設立銅像的民團磋商，嘗試解決相關問題，盼兩國關係不要因此僵化。

據《韓聯社》報導，尹炳世下午在外交部大樓與長嶺安政會面，針對日方的抗議措施表示遺憾，並重申，韓國政府了解日方希望保障使館安寧與威嚴的立場，將與相關團體磋商，妥善解決問題，希望這起事件不要導致兩國關係僵化。報導指出，尹炳世及長嶺安政在會談中一致同意，日韓應致力落實慰安婦協議，並基於互信持續發展兩國關係。

日本官房長官菅義偉今天上午宣布將召回駐韓大使、中斷與韓國貨幣互換協議的磋商，並延後日韓高層經濟對話。日本《共同社》晚間報導，日本政府召回駐韓大使的時間預定是下週，將聽取長嶺安政的情況匯報後，再決定對韓外交方針。官員表示，目前仍維持與韓國的交涉管道，持續觀察對方的反應。

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  • 日本駐韓大使長嶺安政。（歐新社）

    日本駐韓大使長嶺安政。（歐新社）

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相關關鍵字： 大使 慰安婦 日本 銅像 韓國
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