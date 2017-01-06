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川普再推特 嘲笑阿諾版「誰是接班人」收視差

2017-01-06  21:42

〔編譯張沛元／綜合報導〕2週後就要正式宣誓就職美國總統的川普，6日又繼續在推特上大鳴大放，這回的苦主是接棒主持川普的招牌電視實境秀「誰是接班人」的老牌動作巨星兼前加州州長阿諾．史瓦辛格。

川普在推文中毫不避諱地嘲笑製作人沒換、節目形式也不變、但主持人改由阿諾擔綱的「誰是接班人」2日首播的收視率普普，被打垮了。

商業大亨出身的川普當年靠「誰是接班人」打開全國知名度，川普版「誰是接班人」首播時在18歲到49歲的觀眾群間的收視率是4.5，2015年2月川普版最後一集的收視率已降至1.7，而阿諾版首集的收視率只有1.3。

除了嘲諷阿諾，川普也不忘再踩去年總統大選時的勁敵、民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，以及黨內初選時的對手之一、俄亥俄州長凱希克一腳... 「但誰在乎啊，他（阿諾）當初支持的是希拉蕊與凱希克。」希拉蕊與凱希克都會出席川普20日在華府國會山莊的就職大典。

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  • 川普6日在推特上嘲笑阿諾版「誰是接班人」收視差。（圖擷取自川普推特）

    川普6日在推特上嘲笑阿諾版「誰是接班人」收視差。（圖擷取自川普推特）

  • 美國總統當選人川普將於20日宣誓就職。圖為川普去年12月15日在賓州一場集會上發言。（美聯社）

    美國總統當選人川普將於20日宣誓就職。圖為川普去年12月15日在賓州一場集會上發言。（美聯社）

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