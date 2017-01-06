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川普組「黑鬼」海軍？ 原來雅虎小編打錯字...

原本雅虎財經新聞的標題是「川普要一支規模更大的海軍：花費知多少」（Trump Wants a Much Bigger Navy: Here's How Much It'll Cost），卻把「Bigger（更大）」誤打成種族歧視字眼「Nigger（黑鬼）」。（圖擷自the root）

2017-01-06  20:43

〔編譯周柏憲／綜合報導〕雅虎財經新聞（Yahoo Finance）5日在推特推播有關川普的新聞時打錯一個英文字母，不慎輸入種族歧視字眼。該文已在推特成了「熱門話題」。

美聯社報導，原本雅虎財經新聞的標題是「川普要一支規模更大的海軍：花費知多少」（Trump Wants a Much Bigger Navy: Here's How Much It'll Cost），卻把「Bigger（更大）」誤打成種族歧視字眼「Nigger（黑鬼）」。

目前該推文已被刪除，雅虎財經也發推文道歉，稱要記取拼錯字的不幸意外。美聯社向雅虎要求回應此事件，但雅虎未立即回應。

美國網路新聞The Root列出多位非裔網友的嘲諷，紛紛貼出搞笑影片揶揄雅虎財經新聞。播客喜劇演員羅德（Rod）在推特寫道，「雅虎財經社群實習小編明天登入時...」，並配上一張非裔男子呆木若雞的樣子。

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