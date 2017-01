川普組「黑鬼」海軍？ 原來雅虎小編打錯字...

原本雅虎財經新聞的標題是「川普要一支規模更大的海軍:花費知多少」(Trump Wants a Much Bigger Navy: Here's How Much It'll Cost),卻把「Bigger(更大)」誤打成種族歧視字眼「Nigger(黑鬼)」。(圖擷自the root)

〔編譯周柏憲/綜合報導〕雅虎財經新聞(Yahoo Finance)5日在推特推播有關川普的新聞時打錯一個英文字母,不慎輸入種族歧視字眼。該文已在推特成了「熱門話題」。

美聯社報導,原本雅虎財經新聞的標題是「川普要一支規模更大的海軍:花費知多少」(Trump Wants a Much Bigger Navy: Here's How Much It'll Cost),卻把「Bigger(更大)」誤打成種族歧視字眼「Nigger(黑鬼)」。

目前該推文已被刪除,雅虎財經也發推文道歉,稱要記取拼錯字的不幸意外。美聯社向雅虎要求回應此事件,但雅虎未立即回應。

美國網路新聞The Root列出多位非裔網友的嘲諷,紛紛貼出搞笑影片揶揄雅虎財經新聞。播客喜劇演員羅德(Rod)在推特寫道,「雅虎財經社群實習小編明天登入時...」,並配上一張非裔男子呆木若雞的樣子。

