中國深圳2人感染H7N9 其中1人病危
2017-01-06 21:42
〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳疾防中心今（6日）通報2起人感染H7N9流感的案例，其中1人病危搶救中。
綜合媒體報導，這兩名男子都居住在深圳市龍崗區，分別在30日及31日確診，其中一名53歲男子並發前曾到過農貿市場，目前病況危急住院搶救中；另一名50歲男子曾有活禽宰殺史，目前病情已獲控制，轉往普通病房。
經過調查追蹤，2起病例共與27人有過密切接觸，目前27人均無異常。據報導，H7N9流感可快速發展為嚴重肺炎，廣東感染H7N9的病例已累積7人死亡，而接觸活禽與禽類市場是感染H7N9的高危險因素。深圳當局已展開消毒等各項防控措施。
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