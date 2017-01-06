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中國霧霾嚴重 「避霾航班」搜索量爆增

中國近日霧霾嚴重，有旅遊平台的發布數據顯示，近期從北京飛往南邊的機票搜索量大幅度成長。圖為北京首都機場。（歐新社）

2017-01-06  23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日霧霾嚴重，有旅遊平台的發布數據顯示，近期從北京飛往南邊的機票搜索量大幅度成長，從霧霾較嚴重的城市飛往其他省份的搜索量也呈現倍數成長。

自去年底開始，北京就數度發布空氣重污染橙色預警。《澎湃新聞》報導，「去哪兒網平台」6日發布數據，指北京在去年的12月29日發布空污橙色預警後，從北京前往西南內陸、東南沿海地區的機票搜索量達到該平台近期機票搜索量的高峰，而從京津冀多個霧霾較嚴重的城市飛往三亞、大理、廈門、昆明的航線，搜索量也呈現倍數成長，達到50萬人次。其中北京飛往三亞的機票搜索量較橙色預警發布前成長30%，飛往大理的則是成長25%。

報導指出，搜索量上升的同時，部分航班甚至出現機票不足的情形，其中飛三亞已成為首選的「避霾航線」，飛往大理、廈門的航班也都很熱門。

除去「避霾航線」外，也有旅行社推出「霧霾衛士」旅遊保險，在北京旅遊期間若碰上PM2.5超過100便可獲賠，若因遭遇霧霾而引發疾病，還可得到人民幣最高10萬元（新台幣約47萬）的醫療賠償。

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  • 自去年底開始，北京就數度發布空氣重污染橙色預警。（歐新社）

    自去年底開始，北京就數度發布空氣重污染橙色預警。（歐新社）

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