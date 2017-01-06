冷戰結束後俄軍艦首度訪菲 杜特蒂熱情迎賓

2017-01-06 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯兩艘軍艦近日訪問菲律賓馬尼拉，菲國總統杜特蒂今天登艦參觀，與俄羅斯太平洋艦隊副司令米海洛夫（Eduard Mikhalov）等人會面，並向在場軍官表示，不論是來補給或保護菲國，歡迎俄羅斯的船艦常來。

俄羅斯驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）與補給艦「布托瑪號」（BorisButoma）近日停靠馬尼拉南碼頭，進行為期4天的訪問。據指出，這是冷戰結束後第一次有俄羅斯戰艦訪問菲律賓，政治意義重大。

杜特蒂參觀軍艦時向俄國軍官表示，歡迎俄國友人的船艦隨時到訪停泊，不論目的是遊玩、補給，或以盟友身分保護菲國。俄方日前提出希望與菲國聯合軍演、共同打擊海盜和恐怖份子，杜特蒂對此提議表示持開放態度，也稱考慮向俄國購買武器。

兩艘俄國軍艦預計明日離港，屆時俄國海軍將與菲國海軍進行「交會演習」（PASSEX），測試相互通訊與調動能力。

杜特蒂在與昔日盟友美國逐漸決裂後「換邊站」，積極修復與中國、俄羅斯等強權的關係，接下來預定於4月訪問俄羅斯，但確切日期未定。