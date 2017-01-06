普廷縮編駐敘利亞部隊 先撤航空母艦

駐守地中海的航母「庫茲涅佐夫號」將撤回俄國。（美聯社）

2017-01-06 19:47

〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄軍總參謀長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）今日（6）表示，俄國國防部收到俄國總統普廷的命令，將縮編駐守敘利亞的部隊，航空母艦「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）最先撤回。

塔斯社、今日俄羅斯報導，普廷與伊朗和土耳其協商出一份停火協定後，下令撤回俄國駐敘利亞的部分軍隊。總參謀長吉拉西莫夫今宣布，「遵照最高統帥普廷的決定，俄國國防部正在縮編在敘利亞的軍力。」航母庫茲涅佐夫號將從地中海回到俄國西北端的北莫爾斯克港（Severomorsk）。

吉拉西莫夫向庫茲涅佐夫號恭賀成功完成任務，並指派中將科洛夫（Viktor Sokolov）主導庫茲涅佐夫號的移防行動，並回歸至北莫爾斯克港的主要艦隊。

普廷說，敘利亞6年烽火不斷，他提供結束敘國戰亂的機會。

庫茲涅佐夫號自2016年10月中旬指派駐守敘利亞，旁有3艘戰艦以及多艘補給艦隨航。庫茲涅佐夫號上的戰機除了對付目標武裝部隊外，也在地中海與其他俄軍分隊展開聯合行動訓練。