旅客親眼見證...日本東北藏有神秘大麻村！

大麻村位於東北某縣的深山內。（圖擷自《日刊SPA》）

2017-01-06 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本竟有神秘大麻村？有遊客向日本週刊表示，他去年到日本東北某縣參加音樂祭時，在深山裡發現大麻村，據稱該大麻村已有20年歷史。

日本《日刊SPA》日前報導，日本長野縣去年被查出22名男女集體使用大麻，經調查發現當地形成「大麻聚落」，現又傳出東北地區也藏有大麻村，受到東日本嬉哈迷的推崇。

一位化名K的30歲男子受訪時表示，他去年夏天受邀參加音樂祭，卻發現該聚落其實是一個大麻聖地，當地架起大帳篷販售啤酒、雜貨，另外還販售乾燥大麻葉，約有上百人在帳篷裡搖搖晃晃。

此外，K表示，會場約有400多人，不少人在現場使用大麻，也聞到很重的大麻味。K聲稱他當晚就已離開，不過該活動持續3天，活動在當地已邁入第10年。

報導指出，這個村落是只有6到7個家庭的小社區，裡頭甚至有一位年約60歲的「酋長」，當地由他負責管理，平常種植大麻葉，他搬至當地已有20年。

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