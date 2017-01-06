| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空軍官校學生不明原因倒臥送醫 昏迷指數3 澎湖馬公家庭慘劇 兄妹2家5人燒炭身亡 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 國際

中國男走私仿蘋果商品販售 遭日警逮捕

2017-01-06  19:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣警方5日逮捕一名涉嫌走私仿冒蘋果產品、並在日本販賣的中國籍男子。

日本《共同社》報導，愛知縣警方5日逮捕住在名古屋的30歲中國籍男子林程琦，林男涉嫌在去年8月從中國郵寄100個仿冒蘋果的電源轉換器到日本，在中部機場被海關人員查獲。事隔數月，警方終於循線找上涉案林男。

警方表示，林男不只走私行為違反《關稅法》，還涉嫌以每顆3500至4500日圓（約台幣966至1243元）的價格，賣出約200個仿冒的蘋果電源轉換器，違反《商標法》，這部份警方將進一步調查。

林男向警方供稱，為了貼補生活費才走私仿冒品販賣。

廣告
  • 日本愛知縣警方5日逮捕一名涉嫌走私仿冒蘋果產品、並在日本販賣的中國籍男子。（圖擷取自產經新聞）

    日本愛知縣警方5日逮捕一名涉嫌走私仿冒蘋果產品、並在日本販賣的中國籍男子。（圖擷取自產經新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 仿冒 仿冒品 名古屋 山寨 日本 蘋果（Apple）
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：中國男走私仿蘋果商品販售 遭日警逮捕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.