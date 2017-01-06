中國男走私仿蘋果商品販售 遭日警逮捕

2017-01-06 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣警方5日逮捕一名涉嫌走私仿冒蘋果產品、並在日本販賣的中國籍男子。

日本《共同社》報導，愛知縣警方5日逮捕住在名古屋的30歲中國籍男子林程琦，林男涉嫌在去年8月從中國郵寄100個仿冒蘋果的電源轉換器到日本，在中部機場被海關人員查獲。事隔數月，警方終於循線找上涉案林男。

警方表示，林男不只走私行為違反《關稅法》，還涉嫌以每顆3500至4500日圓（約台幣966至1243元）的價格，賣出約200個仿冒的蘋果電源轉換器，違反《商標法》，這部份警方將進一步調查。

林男向警方供稱，為了貼補生活費才走私仿冒品販賣。