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泰小象誤踩陷阱受傷 水療讓牠重獲新生

泰國一隻6個月大的小象晴空，因誤踩陷阱受傷，獸醫院讓牠接受水療治療，學習重行自行行走。（法新社）

2017-01-06  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕泰國春武里省一隻6個月大的小象，因誤踩陷阱，導致前腿受傷，幸好牠努力接受水療治療，學習重新再次行走。

據《中央社》報導，泰國這隻小象晴空，3個月前誤踩村民為保護農作物而設下的陷阱受傷，於是開始接受動物醫院的水療治療，希望透過水療，可以加強牠前腿萎縮的肌肉。

獸醫表示，剛開始晴空接受水療時，常會瘋狂用腿打水，還會纏住管理員幫忙，即使是現在牠依舊會緊張跟怕水，目前晴空傷口已經復原，希望經過更多次游泳後，可以不用裝上人工腿就能自行行走。

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