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蒙古燒煤取暖空污嚴重 首都宣布夜間用電免費

蒙古地理位置與人民生活習慣造成霧霾嚴重，蒙古當局為讓民眾不燒煤炭改用電熱，宣布夜間用電免費。（法新社）

2017-01-06  19:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國北方霧霾嚴重，鄰國蒙古更為嚴重，先前蒙古當地政府就鼓勵民眾使用冬天電暖器，不要再燒煤讓空氣更糟，今年蒙古更宣布1日起夜間用電免費，希望民眾能用電不用煤。

據中國《澎湃新聞》報導，蒙古首都烏蘭巴托有半數以上的民眾住在老舊矮房棚戶區，沒有暖氣系統，只能用燒煤或木炭等方式來取暖，讓烏蘭巴托冬季成為空氣污染最嚴重的城市之一，去年12月16日時，烏蘭巴托的棚戶區PM2.5曾一度飆升到1985μg/m³，當天PM2.5的24小時平均水平達到了1071μg/m³。

蒙古當局為減少空氣污染，在今年實施夜間電費免費的政策，宣導民眾盡量用電暖器，少燒煤炭製造空污，但民眾似乎還是不領情。

《彭博》則報導，蒙古商業委員會（Business Council of Mongolia）的負責人巴央加噶爾•比央巴塞可汗（Byambasaikhan Bayanjargal）表示，他和家人平時都盡量待在室內，一到週末就出城去。他說，他們需要穩定的生活環境與政策，更說他的同事小孩大多數不是在住院，就是在家忍受呼吸道疾病的折磨。

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  • 蒙古地理位置與人民生活習慣造成霧霾嚴重，蒙古當局為讓民眾不燒煤炭改用電熱，宣布夜間用電免費。（法新社）

    蒙古地理位置與人民生活習慣造成霧霾嚴重，蒙古當局為讓民眾不燒煤炭改用電熱，宣布夜間用電免費。（法新社）

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