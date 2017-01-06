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濃霧中火車撞三輪車 巴國意外事故7學童亡

2017-01-06  19:02

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦於上週五發生一起，火車撞上2輛電動三輪車事件，造成7名學童及機車司機死亡，警方目前已對此展開調查。

綜合外媒報導，巴基斯坦於上週五發生一起，火車撞上2輛電動三輪車事件，造成7名學童及機車司機死亡，而當地警察表示，這部從巴基斯坦東部城市拉合爾開往卡拉奇的火車，當時於濃霧中行駛，因此這電動型三輪車的騎士在穿越鐵道時，錯估與火車的距離，才發生此憾事，而隨後更有另部電動型三輪車接連撞上。

當地警方更表示，在初步調查後，原本應該在此沒有任何圍欄路段進行看管的工作人員，於是發當時不在工作職位上，因此已對相關人員展開訊問。

當地官員表示，除了7名學童與電動三輪車司機罹難外，更造成5名年紀5~8歲的孩童受重傷，而受傷的孩童以送往醫院接受治療。

而鐵路部長則表示，已下令徹查，若調查結果為他們的疏忽，將會進一步處理。

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  • 火車撞上電動三輪車機車造成7名學童及機車司機死亡。（圖擷自DunyaNews Pakistan）

    火車撞上電動三輪車機車造成7名學童及機車司機死亡。（圖擷自DunyaNews Pakistan）

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相關關鍵字： 交通事故 巴基斯坦 機車 死亡 火車 鐵路
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