星國異議青年余澎杉赴美求庇護 高呼自由真好

2017-01-06 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕去年底赴美申請政治庇護的新加坡18歲青年余澎杉，被美方拘留多日等候審查，今天首度透過朋友在臉書發表文章，向外界報告在拘留所內的情況。他開心地說，現在可以自由地發表意見，「這真的太棒了！」

余澎杉表示，美國監獄比新加坡監獄好多了，不必被困在狹小的空間，可以到有書、棋盤遊戲和電視機的公共區域活動，食物也很棒。

他批評，新加坡是世界上最不快樂的國家，而李光耀是個獨裁者，監禁異議人士謝太寶長達32年，只因為謝以和平抗議的方式爭取公平的選舉制度。他希望新加坡人能別再被愚弄，明白批評政府絕對是合法的事情。

余澎杉說，來到美國花費相當大，而他的戶頭裡只剩1000美元，希望大家能捐款到朋友幫忙設立的基金，資助他在美國安頓，也藉此對星國政府的反言論自由行徑表達抗議。

余澎杉自2015年起，陸續在網路上發布影片，批評新加坡開國總理李光耀、基督教及伊斯蘭教，多次遭到星政府拘捕監禁，去年12月獲釋後，赴美尋求政治庇護，遭拘留候審至今。