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墨國油價漲20％ 民怨暴動已釀4死600人遭逮捕

墨西哥暴動，已造成全國4人死亡。（法新社）

2017-01-06  18:09

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥日前宣布調升油價，引發民怨四起，當地時間5日傳出槍響，據報導這波暴動已造成全國4人喪生。

綜合外媒報導，墨西哥政府本月1日宣布油價上漲20.1％，隨後造成全國性示威行動，許多公路被封鎖。

墨國中部伊斯米基爾潘（Ixmiquilpan）傳出5名員警、8名民眾受傷，不過目前當局沒有說明傷者是否為槍擊造成，也沒有指出誰有開火。另外《美聯社》指出，這波暴動已導致全國至少4人死亡，有官員死者包括警察。

據傳目前全國已有600人被逮捕，估計有近1000家商店與公司遭搶劫或破壞，其他店家也因暴動暫停營業。

伊達爾戈州（Hidalgo）政府表示，墨西哥聯邦警察試圖與民眾談判，不過示威者朝警方丟擲鞭炮和石塊。墨國公安部門聲明提到，為了防止進一步襲擊，警方施用催淚瓦斯，但示威者沒有停止攻擊，現場也傳出槍響。

墨西哥總統涅托（Enrique Pena Nieto）則捍衛此政策，他強調這是一個艱難的變化，作為總統這是他的責任，目前做出的困難決定，將避免未來更多問題。

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  • 民眾倒地，一名海軍拍照存證。（美聯社）

    民眾倒地，一名海軍拍照存證。（美聯社）

  • 暴動至今已有約600人被逮捕，目前許多公路都被封阻。（路透）

    暴動至今已有約600人被逮捕，目前許多公路都被封阻。（路透）

  • 許多商家遭民眾搶劫，估計有1000家商店受害。（美聯社）

    許多商家遭民眾搶劫，估計有1000家商店受害。（美聯社）

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相關關鍵字： 墨西哥 暴動 槍響 死亡 油價上漲
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