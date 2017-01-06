美航母卡爾文森號今駛往南海 勢壓遼寧號

卡爾文森號於今日駛離加洲聖地牙哥軍港。（路透）

2017-01-06 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍宣布，隸屬於美國第三艦隊的航空母艦「卡爾文森號」戰鬥群，已於今日駛離原本駐紮的加州聖地牙哥軍港，將駛往西太平洋地區，加入目前在南海巡邏的兩支美國艦隊，也將「強碰」正好在南海演練的中國遼寧號。

卡爾文森號戰鬥群包括提康德羅加級導彈巡洋艦張伯倫湖號、伯克級導彈驅逐艦墨菲號和梅耶號，空中戰機則從加州北島海軍航空站出發，並部署了7500名美軍一同前往，接替第七艦隊必須維修保養的雷根號，加入南海與其他兩支美國艦隊 ─ 第七艦隊雷根號戰鬥群、第三艦隊史坦尼斯號戰鬥群聯合演練。卡爾文森號仍聽從於第三艦隊的指揮。

美國海軍表示，此次任務是海上安全及戰區安全合作，將在西太平洋地區進行反潛、實戰操作、火砲射擊、攔截可疑船隻等演習，美國海軍表示，此次訓練有助於實現文化、技能及戰術知識的交流實現。

卡爾文森號的戰功彪炳，戰鬥力強，富救援、作戰經驗，曾在2004年獲得瑪喬麗‧斯特雷特戰艦基金獎，獲表揚為美國太平洋艦隊最具戰鬥精神的軍艦，相較遼寧號的排水量僅4萬3000噸，卡爾文森號的排水量在7萬5000噸以上，1980年首次下水。歷經2000年、2010年2次整修，性能優異。

#USNavy @CVN70 Carrier Strike Group begins Western Pacific deployment - https://t.co/xEtER3JZjm #PresenceMatters pic.twitter.com/OKyaD7OW3N — U.S. Navy （@USNavy） 2017年1月6日