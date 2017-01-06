美副總統拜登喊話：川普，該「轉大人」了

2017-01-06 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普經常在社交網站推特上發表個人看法，今天讓現任副總統拜登（Joe Biden）出面喊話，希望川普「長大一點、是時候當個大人」。

《美國公共電視網》（PBS）今天播出拜登專訪，當他被主持人問到對川普近日在推特爭議言論的看法，他不假思索對川普提出建議：「你該長大點，唐納，成熟點吧，是時候當個大人了（Grow up, Donald. Grow up. Time to be an adult.），你已經是總統了，是時候做些什麼，讓我們看看你的本事。」

川普今日在推特上威脅豐田汽車，如果不在美國設廠就要課重稅、昨天批評民主黨的領導人像個小丑，只會做秀、去年12月28日指控美國總統歐巴馬的言論煽動。

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