美副總統拜登喊話：川普，該「轉大人」了

2017-01-06 17:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國準總統川普經常在社交網站推特上發表個人看法,今天讓現任副總統拜登(Joe Biden)出面喊話,希望川普「長大一點、是時候當個大人」。

《美國公共電視網》(PBS)今天播出拜登專訪,當他被主持人問到對川普近日在推特爭議言論的看法,他不假思索對川普提出建議:「你該長大點,唐納,成熟點吧,是時候當個大人了(Grow up, Donald. Grow up. Time to be an adult.),你已經是總統了,是時候做些什麼,讓我們看看你的本事。」

川普今日在推特上威脅豐田汽車,如果不在美國設廠就要課重稅、昨天批評民主黨的領導人像個小丑,只會做秀、去年12月28日指控美國總統歐巴馬的言論煽動。

