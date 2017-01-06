捷克博弈節目超狂！ 女主持脫光光主持

2017-01-06 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家捷克近日有個博弈節目《Prima Cool》，吸睛指數破表。節目女主持人竟「全裸上陣」，鏡頭前的她，一絲不掛，卻又泰然自若地主持，讓人難以相信她沒穿衣服。隨後影片被分享至網路，不少人認為，這節目不僅有得玩，又有得看，雙重享受真刺激。

英國《每日星報》報導，節目主持人雖全裸主持，仍非常專業、落落大方地解說博弈規則與玩法，還鼓勵觀眾打電話進現場參與遊戲。節目播出後，也被網友放上網路共享平台「Gfycat」，引發討論。有名英國鄉民表示，希望自己的國家也有這樣的節目，但也有人認為，這是電視台為提高收視率、讓玩家無法專注在博弈遊戲上，而使出的美人計。

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