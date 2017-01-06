倒數一次不過癮？ 他搭機趕場爽看兩次跨年煙火

英國電台主持人威爾（James Ware），近日選擇利用飛機「趕場」、跨越3千英里（約4828公里），在雪梨（見圖）和南太平洋海島上爽看兩次煙火。（圖擷自YouTube）

2017-01-06 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕嫌跨年一次不夠過癮？英國一位電台主持人，近日就選擇利用飛機「趕場」、跨越3千英里（約4828公里），在雪梨和南太平洋海島上爽看兩次煙火。

《每日郵報》報導，現年24歲的威爾（James Ware）是倫敦的電台主持人，他先前聽聞知名演員李奧納多（Leonardo DiCaprio）曾搭私人飛機跨時區迎接新年的事蹟，便花了數個月規劃，先是在澳洲雪梨參加跨年晚會，在看完精彩的煙火後，便立刻趕搭飛機前往南太平洋的庫克島。

據他指出，在飛行超過7小時後抵達庫克島的時間為晚間9點半左右，因此他其實還有餘裕稍作休息，之後再參加當地的跨年晚會、看第二場跨年煙火。對於成功達成這項挑戰，他也十分開心地的表示，「我真的做到啦！」

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