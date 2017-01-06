《明天過後》成真？ 美研究：北半球恐進入冰河時期

根據美國最新研究，在不久的將來，全球海洋環流模式可能崩解，以致北半球陷入冰河時期，猶如好萊塢電影《明天過後》情節成真。（法新社）

2017-01-06 16:11

〔編譯陳正健／綜合報導〕今年冬天異常溫暖，令人擔心末日即將降臨。根據美國最新研究，在不久的將來，全球海洋環流模式（ocean circulation patterns）可能崩解，以致北半球陷入冰河時期，猶如好萊塢電影《明天過後》情節成真。

先前的研究估計，2100年前，全球二氧化碳水平將於倍增至700ppm。在此情況下，全球海流在2400年前就會崩解。

不過，加州大學聖地牙哥分校斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）指出，此前的氣候模型可能大幅低估海洋環流模式崩解的機率。

該機構發現，多數氣候模型誇大了大西洋經圈翻轉環流（AMOC）的穩定性，當研究人員移除這項迷思後，他們估計全球海流在不久未來可能崩解，導致北大西洋大規模冷卻。

研究人員預測，高水平的二氧化碳會造成北極和格陵蘭的冰融，增加淡水流入海水的容量，進而破壞大西洋經圈翻轉環流。海流可能在300年內將會全部停止，導致災難性結果。