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抗衡中國隱形戰機 美國送反匿蹤戰機給日本

E-2D先進鷹眼（Advanced Hawkeye）空中預警機。（圖擷自推特）

2017-01-06  16:06

〔編譯周柏憲／綜合報導〕中、日因釣魚台（日稱尖閣群島）問題陷入緊張，加上中國製造躲避雷達戰機的技術有明顯進展，因此美國海軍將運送反匿蹤飛機給日本，裝有偵測匿蹤戰機的先進雷達。

美國有線電視新聞網CNN報導，根據駐日美國海軍聲明，為了兌現美國防衛日本以及維護地區安全與穩定的承諾，將在2月部署E-2D先進鷹眼（Advanced Hawkeye）空中預警機於日本岩國飛行基地。

該戰機曾在羅斯福號航空母艦服役，支援空襲敘利亞和伊拉克的激進組織IS。

生產商美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）表示，E-2D先進鷹眼空中預警機配有「AN/APY」預警雷達系統，可「偵測較小型的目標」，而且「偵測範圍廣大，尤其是在海岸地區以及陸地上空。」美國國防雜誌則說，「AN/APY」雷達可偵測閃避老舊雷達系統的匿蹤戰機。

根據美國海軍學會2014的報導，配有「AN/APY」的E-2D先進鷹眼，可說是美國海軍對抗巡弋飛彈和的「秘密武器」和第五代匿蹤戰機，包括中國殲-31、殲-20隱形戰機。

中國去年11月於首次於珠海航展公開展示2架殲-20雙發隱形戰鬥機；最新機型殲-31仍在開發階段。

CNN指出，為了因應靠近日本空域的中國軍機，日方表示，去年4月1日至9月30日間派遣戰機的次數高達407次，次數幾乎是2015年同時期的2倍。

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