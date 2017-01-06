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泰國南部水災釀6死 重創旅遊旺季

泰國南部水災，目前已造成6人死亡、12萬戶受影響。（美聯社）

2017-01-06  16:07

〔即時新聞／綜合報導〕泰國官員今天（6日）表示，南部地區連日暴雨，洪水已造成6人死亡，另有12萬家庭成受災戶，暴雨也打亂南部地區的飛機航班，重創當地旅遊旺季。

多家外媒報導，泰國南部九個省份連日暴雨，至今已1個星期，包括蘇梅島（Samui）、帕岸島（Phangan）等度假勝地遭嚴重肆虐，航班被迫取消，目前有數千名遊客滯留當地。

泰國內政部表示，水災已把道路變成河流，火車站、鐵軌也被洪水沖走，有些地區水深達150公分，目前已造成6死，另有12萬戶受到水災的影響。

泰國氣象部發聲明警告，泰國南部暴雨將再持續2天，南部居民、遊客應嚴防大雨和山洪暴發。

泰國政府目前持續進行救災工作，並將蘇美島多數海灘關閉，當局也禁止遊客戲水、浮潛，並出動軍警發放救援包裹。

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