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菲律賓百名囚犯越獄 43人被逮、8人被擊斃

菲律賓南部一所監獄遭MILF槍手攻擊，造成158名重刑犯趁機逃獄，目前已有51人被逮捕或擊斃。（美聯社）

2017-01-06  15:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部基達帕萬市（Kidapawan）的北哥打巴托區的監獄（North Cotabato District Jail）4日傳出大規模越獄，158名囚犯逃出監獄，今天（6日）傳出已有43人被逮捕、8人被警方擊斃。

菲律賓監獄4日被百名疑似穆斯林反叛組織襲擊，造成菲國史上最大規模越獄事件，共158人趁亂逃脫，1名獄警、6位囚犯在槍戰中喪身。

《美聯社》6日報導，目前菲律賓官方已逮捕43名囚犯，其中8人在逮捕過程中當場被擊斃，另有兩人正在醫院接受治療。

報導指出，該監獄內共有1511囚犯，關有武裝份子，這已經是2007年以來第三次遭襲擊。

據了解，該地區衝突已持續數十年之久，雖菲國政府在2014年與穆斯林反叛組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（Moro Islamic Liberation Front, MILF）簽署和平協議，但零星的衝突仍不斷出現。

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  • 該監獄有1511囚犯，關有許多武裝份子及重刑犯。（美聯社）

    該監獄有1511囚犯，關有許多武裝份子及重刑犯。（美聯社）

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