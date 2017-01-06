川普愛用推特治國 南韓外交部設專職緊盯

川普擅於使用社群媒體與民眾溝通。（美聯社）

2017-01-06 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普擅長使用社群媒體，當選後更屢屢在推特上評論政事，被形容是「推特治國」，為因應川普的作風，南韓外交部將設立專職緊盯川普推特。

根據南韓《中央日報》報導，川普日前在推特上向北韓喊話，強調他們的核武攻擊絕不會成功，有鑑於這是川普首度對北韓核武議題表態，格外引起南韓關注。

報導中提到，川普的推文比南韓駐美大使館的外交電文還要快，等於在首爾外交當局第一時間掌握相關消息，在目前還難以和川普陣營搭上線的情況下，推特是最容易了解他的管道，因此，南韓對北美的外交單位將設置獨立職位緊盯川普推特，南韓外交部長尹炳世雖然不用推特，但若川普在推特上發布重要訊息，也會馬上聽取簡報。