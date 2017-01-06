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美情報官傳已確認 俄國提供訊息給維基解密

美國情報單位堅稱，已掌握俄國駭攻的相關資訊。圖右為國家情報總監克萊佩（James Clapper）。（歐新社）

2017-01-06  14:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨電郵遭駭，維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）堅稱俄國不是消息來源。不過外媒今天報導，美國官員當地時間5日向總統歐巴馬提交報告，情報單位已確認俄羅斯就是維基解密的消息來源。

日前阿山吉接受專訪時強調，俄羅斯政府絕對沒有提供消息給維基解密，美國總統當選人川普也在推特否認此事，聲稱一個14歲青年就能駭進希拉蕊陣營競選總幹事波德斯達的電郵。

然而今天多家外媒報導，美國情報部門已掌握最新信息，明天4名首長也將就俄國干預美國大選進行簡報，他們對相關訊息的準確性表示「很有信心」。

報導指出，這些消息中包括俄國官員在川普勝選後發表的談話、祝賀等內容。情報局官員表示，「那是全方位的行動，駭客攻擊只是其中一環，還包括典型的宣傳、造謠、假新聞。」

美國副總統拜登（Joe Biden）日前受訪也說，一份報告近日將出爐，「我認為報告會證明很多美國人認為的（事實）。」並補充，「它將清楚地說明俄羅斯有駭客攻擊行為。」

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