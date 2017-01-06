若美在台部署薩德 人大主委：武統將進入議事日程
2017-01-06 13:37
〔即時新聞／綜合報導〕自民進黨政府上任、總統蔡英文與美國總統當選人川普通電後，兩岸關係變化撲朔迷離。中共全國人大外事委員會主任委員傅瑩在報告中指出，如果美國在台灣部署薩德反導系統（THAAD），屆時武統就會進入議事日程，但中國也將付出必要代價。
根據《聯合報》報導，傅瑩向中共全國人大常委提出的一份報告中，談到美、中關係未來的可能演變，包括美國禁止高科技流入中國、繼續讓中東保持混亂導致石油漲價，使得俄國得利，而川普對付中國最狠的一招，就是利用台灣讓中國急中生亂。
至於中國該如何應對？報告中寫到，中國不能被動等待川普塑造美中關係，應該要有主動作為，習近平也會在川普上任後尋求會面機會。報告中強調，台灣問題是底線，若美國在台灣部署薩德系統，武統便會成為議事日程，但中國也得準備付出必要代價。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 偷怪手被逮 嗆聲「我家不能有這些東西嗎？」
- 一例一休衝擊 台大醫院將減週六門診
- 假鈔釣出歹徒 高雄警逮詐騙車手
- 女總統沒魄力？ 吳祥輝狂言遭轟「XX治國」
- 桃園試模擬志願選填 週日中午開放查詢
- 立法院臨時會 只處理總預算 電業 長照3案
- 林鶴明轉調總統府 柯P：祝福
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！
- 台南停車收費員與市府開調解會 爭取提高績效獎金
- 琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹
- 行銷大寮農產 調酒冠軍調「狀元紅」
- 一例一休缺人力 竹客擬減班
- 正妹女警全蒐錄！變身電子月曆女郎陪伴一整年
- 健康充電站─老年生活講座
- 台鐵春節西幹線今開訂 熱門時段長途自強號搶光
- 自由廣場》台灣沒有朴槿惠
- 物流倉儲首納緊急救災機制 南市府與業者簽約
- 松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事
- 農委會傳換將 主委曹啟鴻回應了！
- 澎湖秘境！二崁古聚落重現玄武岩柱美景
- 連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼
- 網購貓跳台 一開箱主人貓咪都傻眼
- 《金雞報喜》12
- 芭樂每顆30元 高麗菜3顆50元
- 人生小景 牆與小孩
- 金雞年送金雞蛋！屏市公所、慈鳳宮明起發送1萬顆
- 3嫩投的偶像 都是嘟嘟啦
- 神回「冉冉」爭議 林瑞明po馮馬俳句
- 高雄婦女久病厭世 疑手綁機車投河自殺
- 電視櫃突然冒火 男子及時逃命
- 《名模》一集燒百萬還難拉廣告 淪綜藝開春收攤首發
- 國際蘭展玩VR 看見蘭花未來
- 安柏要求重審離婚 強哥怒轟炒名氣
- 證券行情表、證券表格
- 賭象棋輸1575萬 騙妻過戶房產還債
- NBA》雙槍聯手轟56分 暴龍在主場逆轉爵士
- 房市寒 連3年無綠燈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：若美在台部署薩德 人大主委：武統將進入議事日程
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分