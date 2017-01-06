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若美在台部署薩德 人大主委：武統將進入議事日程

2017-01-06  13:37

〔即時新聞／綜合報導〕自民進黨政府上任、總統蔡英文與美國總統當選人川普通電後，兩岸關係變化撲朔迷離。中共全國人大外事委員會主任委員傅瑩在報告中指出，如果美國在台灣部署薩德反導系統（THAAD），屆時武統就會進入議事日程，但中國也將付出必要代價。

根據《聯合報》報導，傅瑩向中共全國人大常委提出的一份報告中，談到美、中關係未來的可能演變，包括美國禁止高科技流入中國、繼續讓中東保持混亂導致石油漲價，使得俄國得利，而川普對付中國最狠的一招，就是利用台灣讓中國急中生亂。

至於中國該如何應對？報告中寫到，中國不能被動等待川普塑造美中關係，應該要有主動作為，習近平也會在川普上任後尋求會面機會。報告中強調，台灣問題是底線，若美國在台灣部署薩德系統，武統便會成為議事日程，但中國也得準備付出必要代價。

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  • 傅瑩表示，美若在台部署薩德，武統將進入議事日程，中國也將付出代價。圖為薩德發射畫面。（路透）

    傅瑩表示，美若在台部署薩德，武統將進入議事日程，中國也將付出代價。圖為薩德發射畫面。（路透）

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