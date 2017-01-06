全球首例 挪威將關閉國內FM廣播頻道
2017-01-06 10:53
挪威將在下週關閉FM廣播電台。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕挪威將在下週關閉FM調頻廣播網絡，創下全球首例，這也將成為其他國家觀察，並決定是否跟進的指標。
挪威政府通過決議，將從下週一起逐步關閉FM電台，改採數位廣播，但部分人士質疑政府的決定過於倉促，因為挪威國內還有200多萬台的汽車沒有裝設數位廣播設備，屆時民眾將接收不到道路資訊。
調查指出，挪威國內有66％的民眾反對關閉FM頻道，僅有17％民眾贊成，即便如此，挪威政府仍力排眾議，因為數位電台不但能比FM接收更多頻道，在通訊品質上也較佳。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 明星少將外遇拋妻棄子 淪情婦之女的手下
- 41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金
- 春節人力調配 多醫院可能減床
- 日前風光葬父…嘉縣議員竊電判刑
- 暗批洪秀柱？郝龍斌：政黨負責人不能只想鞏固位子
- 假郭董之名設局 台灣愛迪生鄧鴻吉涉詐欺被訴
- 公告花草被當雜草清除 議員批很瞎
- 內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- 敢動我兒 莽父揪眾毆同學被訴
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- 大立光訂單滿 但本月營收會下滑
- 八卦山大佛風景區 無障礙坡道啟用
- 開車門撞傷騎士 嬤竟罵︰撞死好了
- 焦點評論》北京武嚇漸增 我須檢討兵役制度
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 傳接農委會主委 張花冠：想把嘉義大平台做好做滿
- 人力排班受限制／ 工總龍頭哽咽 喜憨兒也受害
- 擠下長庚 台大醫院前年最賺錢
- 中醫三期論治 「支氣管擴張症 」有解
- 廉委會預算卡關恐熄燈 柯：委員沒車馬費也願意來
- 告別演唱會 卡列拉斯明獻唱
- 許聖梅新年第一天就見紅！膝蓋爆血併發蜂窩性組織炎
- 張立昂露一腿 拉劉奕兒躲貓貓
- 機械手臂結合3D 製鞋成本降17％
- NBA》帕丘利亞能否打明星賽先發 美媒分析給你看
- 網球中心戶外球場晚間7點打烊 柯批不合理
- 魔術迷喝倒彩 豪爾德跟著噓自己
- 人民幣匯率飆升 歐洲股市小漲
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 1/6重要財經新聞一覽
- 房市寒 連3年無綠燈
- 路小亂停車 假日將交管
- 傳馬陣營欲提文總1億6千萬定存 遭郵局拒絕
- 《金雞報喜》10
- 北市發言人林鶴明 將任府幕僚
- 驚魂！ gogoro救援車起火燒毀
- 賭象棋輸1575萬 騙妻過戶房產還債
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全球首例 挪威將關閉國內FM廣播頻道
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分