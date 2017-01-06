全球首例 挪威將關閉國內FM廣播頻道

挪威將在下週關閉FM廣播電台。（路透）

2017-01-06 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕挪威將在下週關閉FM調頻廣播網絡，創下全球首例，這也將成為其他國家觀察，並決定是否跟進的指標。

挪威政府通過決議，將從下週一起逐步關閉FM電台，改採數位廣播，但部分人士質疑政府的決定過於倉促，因為挪威國內還有200多萬台的汽車沒有裝設數位廣播設備，屆時民眾將接收不到道路資訊。

調查指出，挪威國內有66％的民眾反對關閉FM頻道，僅有17％民眾贊成，即便如此，挪威政府仍力排眾議，因為數位電台不但能比FM接收更多頻道，在通訊品質上也較佳。