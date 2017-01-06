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討債不成反被動私刑 母子遭綑樹上讓火蟻咬頸亡

52歲的母親與2名子女均被憤怒的村民們綁在樹上動用私刑。（擷取自《每日郵報》）

2017-01-06  10:56

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞1名婦人與2名子女上月31日到鄰村討債時，被該村居民誤認為偷車賊，而被綁在樹上執行私刑。村民們先是痛毆她們，接著更用火燒，其中母親受毒火蟻咬傷喉嚨，送醫後不治身亡。

根據英媒《每日郵報》報導，52歲的女婦人當日偕同1子1女來到克拉納維（Caranavi）討債，沒想到遭當地人誤會成偷車賊，鄉民們憤而把3人以布蒙住雙眼反綁在樹上加以毒打，甚至以助燃劑火燒，現場更有多人齊聚圍觀。

報導指出，當地警方隨後趕到現場，並將傷者送醫，2名子女在急救後均無大礙，惟52歲的母親傷勢不輕，喉嚨處更受到巴西紅火蟻咬傷而劇烈腫脹，堵塞氣管嚴重影響呼吸能力。警方表示，婦人送醫後疑因呼吸問題無法改善，於同日下午宣告不治。

當地警方目前已逮捕其中1名嫌犯，懷疑他煽動鄉民們動用私刑，目前警方正朝謀殺及重傷害的方向偵辦，並持續調查是否有更多人涉案。

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