川普女兒被爆不住白宮 卻準備跟歐巴馬「鄰居」
2017-01-06 09:32
外媒報導，川普女兒伊凡卡和夫婿，已在華盛頓卡洛拉馬置產，未來將與歐巴馬當鄰居。（圖擷取自伊凡卡ig「ivankatrump」）
〔即時新聞／綜合報導〕歷任美國總統向來都是攜家帶眷入住白宮，但下屆總統川普入住後，女兒伊凡卡（Ivanka Trump）可能不會一同搬進白宮，反倒是與丈夫在華盛頓卡洛拉馬購置要價550萬美元（約新台幣1億7000萬元）的豪宅，巧合的是，這棟豪宅距離現任美國總統歐巴馬新家，僅相隔兩條街，被戲稱要跟歐巴馬當「鄰居」。
綜合媒體報導，去年歐巴馬與太太蜜雪兒，已先用635萬美元（約新台幣2億400萬），在華盛頓卡洛拉馬置產，佔地8000平方英呎，準備未來卸任搬離白宮後入住。沒想到近日卻傳出，伊凡卡與夫婿庫許納（Jared Kushner）也在附近置產。
據悉，這棟豪宅不僅面積大、設備齊全，還有後花園，華盛頓地產公司執行副總穆迪（William Moody）受訪時表示，這棟豪宅靠近市中心，就像一個小型社區。外媒也報導，豪宅的前任屋主拉波德夫婦（Dan and Irina Rapoport）除反俄羅斯總統，還與俄國反對派領袖有密切關係。
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