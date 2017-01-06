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他把停車場當妓院！ 怪男陰莖插汽車加油孔

怪男性侵汽車。（圖取自每日星報）

2017-01-06  08:26

〔即時新聞／綜合報導〕汽車被偷、被刮壞時有所聞，但被「性侵」就讓人相當傻眼了。國外一名男子恣意在停車場性侵汽車，車主氣炸。

《每日星報》報導，曾有男子性侵汽車排氣管上新聞，如今在捷克，一名男子竟然將陰莖插入汽車加油孔。從監視器畫面中，該名男子插入一台「Skoda」的藍色「Octavia」後開始前後搖擺，被當地媒體稱之為「汽車強暴犯」。

報導指出，他不止犯案一次，其他目擊者表示他時常出現在停車場性侵汽車，「Skoda」車主生氣地說：「他也強暴我鄰居的馬自達，但我的Octavia比較常被侵犯」、「他簡直把停車場當妓院」。報導說，在英國，與汽車等載具性交會被視為是犯罪行為。

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