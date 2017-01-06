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豐田欲在墨西哥設廠 川普嗆：「休想」！

美國總統當選人川普今日在推特上發言，指出日本豐田汽車若在墨西哥設廠，將汽車銷往美國，將對豐田課重稅。（路透）

2017-01-06  06:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普今日在推特上發言，指出日本豐田汽車若在墨西哥設廠，將汽車銷往美國，將對豐田課重稅。

《路透》報導，川普在推特上表示：「豐田汽車（Toyota Motor）將在墨西哥的下加利福尼亞州（Baja）設廠，生產Corolla汽車並銷往美國。休想！在美國設廠，否則付巨額關稅。」報導指出，川普近日頻頻對在墨西哥設廠的汽車製造商施壓，恐傷害墨西哥經濟。

對此，豐田發言人瓦辛（Scott Vazin）針對川普推文回應表示：「豐田期待與川普政府合作，致力於追求消費者和汽車業的最大利益。」並宣稱在墨西哥設立新廠，不會影響美國雇用員工人數。

豐田公司社長豐田章男先前表示，豐田將等川普20日就職後再決定是否作任何調整，目前在墨西哥尚無計畫減少產量。本週稍早福特汽車（Ford）因遭川普批評，取消在墨西哥投資16億美元（約台幣512億元）設廠計畫。

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  • 豐田公司社長豐田章男先前表示，豐田將等川普20日就職後再決定是否作任何調整，目前在墨西哥尚無計畫減少產量。（路透）

    豐田公司社長豐田章男先前表示，豐田將等川普20日就職後再決定是否作任何調整，目前在墨西哥尚無計畫減少產量。（路透）

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